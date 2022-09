KASTNER - so vielfältig wie du

KASTNER ist ein Familienunternehmen, das sich seit 1828 von einer kleinen Greißlerei zu einem der wichtigsten Lebensmittelgroßhändler in Österreich entwickelt hat. Nicht nur für Gastronom:innen und Nah&Frisch Kaufleute ist KASTNER Ansprechpartner Nr. 1 – sondern auch für Berufseinsteiger:innen im Waldviertel und den Regionen.

Über 40 unterschiedlichen Berufen kann man bei KASTNER nachgehen, in sechs Bereichen werden Lehrlinge ausgebildet. Drei Lehrberufe kann man am Standort Zwettl erlernen: Einkäufer:in, Großhandelskaufmann/-frau oder Betriebslogistikkaufmann/-frau. Diese Tätigkeitsbereiche entwickeln sich stetig weiter. Social Media Manager:in bis T o u r e n p l a n e r : i n – b e i KASTNER kann man alles werden.

Wusstest du, dass es bei KASTNER eine eigene Abteilung gibt, die sich mit der Entwicklung maßgeschneiderter Softwarelösungen für den Lebensmittelgroßhandel beschäftigt? Und, dass die KASTNER Einkaufsabteilung täglich direkt mit den großen Playern der Industrie verhandelt?

Besonders essenziell und bekannt sind die KASTNER LKWs und deren Lenker. Sie sind die KASTNER Botschafter, die Tag und Nacht für unsere Kund:innen unterwegs sind. Deswegen hat sich KASTNER hier etwas überlegt: Der Lebensmittelgroßhändler übernimmt die Ausbildungskosten für den LKW-Führerschein. Denn Aus- und Weiterbildung sind wichtige Pfeiler, auf denen alle KASTNER Jobs basieren: Sei es bei der Lehrlingsausbildung, der Aneignung von spezifischem Expertenwissen oder Mentoring- und Coachingprogrammen für Führungskräfte.

Komm zur Waldviertler Jobmesse

von 22. bis 24. September nach Waidhofen/Thaya und besuche uns am KASTNER Messestand! Entdeckst du ein bekanntes Gesicht unter unseren Mitarbeiter:innen auf dieser Seite, dann hol dir ein kleines Geschenk auf der Messe – und spannende Jobangebote. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Über die KASTNER Gruppe: Das österreichische Familienunternehmen KASTNER gehört zu den Top 10 des Lebensmittelhandels in Österreich und beschäftigt an sieben Standorten (Zwettl, Amstetten, Eisenstadt, Jennersdorf, Krems, Wien Nord, Wien Süd) über 900 Mitarbeiter:innen. Das Traditionsunternehmen ist somit ein bedeutender Arbeitgeber in den Regionen. KASTNER verfügt über Lebensmittelkompetenz in den Bereichen Gastronomie, Lebensmitteleinzelhandel, Bio-Fachhandel und Convenience.