Aber nicht nur die Zahl der Lehrberufe ist groß. Die Lehre ist darüber hinaus eine Ausbildung mit besonders guten Zukunftschancen. Fachkräfte werden von den Unternehmen dringend gesucht, schon heute und auch in Zukunft.

Und die möglichen Karrierewege mit einem Lehrabschluss sind vielfältig, etwa

als gefragte, hochqualifizierte Fachkraft

als Führungskraft in unterschiedlichen Branchen oder

als Chefin oder Chef im eigenen Unternehmen.

Eine besondere Stärke der Lehre ist die extrem praxisorientierte Ausbildung. 80 Prozent der Ausbildung spielen sich direkt in der betrieblichen Praxis ab, 20 Prozent in den Berufsschulen. „Das duale Modell der Lehre mit der praktischen Ausbildung in den Betrieben und der Theorievermittlung in den Berufsschulen hat sich bewährt, da gibt es aus meiner Sicht nichts zu rütteln“, betont auch Andreas Kandioler, der in der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ) für Fragen der Lehrausbildung zuständig ist. Dazu kommt, dass Lehrlinge – anders als Schülerinnen und Schüler – auch bereits ein eigenes Lehrlingseinkommen beziehen.

zVg

Die Zahl der Ausbilderbetriebe in Niederösterreich ist zuletzt übrigens trotz Corona sogar gestiegen. „Das zeigt sehr deutlich, wie wichtig unseren Betrieben die Ausbildung der Fachkräfte der Zukunft ist“, unterstreicht WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Übrigens: Fast jede dritte Führungskraft in unseren heimischen Betrieben hat ihre Karriere mit einer Lehre angefangen.

Alle Infos zur Lehre: www.lehre-respekt.at