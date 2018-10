Lehre zum Zerspanungstechniker, Zusatzausbildung in Automatisierungstechnik, Matura – und das alles auf einmal? Benjamin, Lehrling bei Haumberger, zeigt was alles möglich ist.

Die Haumberger Fertigungstechnik GmbH in Judenau produziert in Einzel- und Kleinserienfertigung hochpräzise Teile, die z.B. in der Luft- und Raumfahrt, in der Elektronikindustrie oder im Prototypenbau zum Einsatz kommen. In enger Zusammenarbeit mit Kunden entwickeln die Techniker außerdem Sondermaschinen und Automatisierungen, etwa für die Automobilindustrie.

Die Lehrlingsausbildung hat hier hohen Stellenwert: alle zehn seit 2007 fertig ausgebildeten Lehrlinge sind Haumberger nach dem Lehrabschluss treu geblieben und nehmen heute zum Teil bereits Führungspositionen ein.

Benjamin Maier steht kurz vor Abschluss seiner Lehrausbildung im Unternehmen: „Besonders gut finde ich, dass mir bei Haumberger von Anfang an viel zugetraut und beigebracht wurde“, erzählt er von seinen Erfahrungen, von denen er auch in der Berufsschule profitiert. Benjamin hat sich für die Lehre mit Matura, sowie für eine Zusatzausbildung im Bereich Automatisierungstechnik entschieden. „Für mich ist die Lehre mit Matura bei Haumberger genau die richtige Ausbildung. Ich sammle jeden Tag praktische Erfahrung, und nach der Matura gibt es für mich viele Möglichkeiten zur Fortbildung. Aufgrund der Präzision beim Arbeiten und der Vielfalt der Teile, die hier produziert werden, ist mein Arbeitstag sehr spannend.“

Das Unternehmen ist laufend auf der Suche nach motivierten Lehrlingen.

Infos zum Unternehmen und zur ganzen Geschichte von Benjamin gibt es unter www.haumberger.at.