Poolmanufaktur mit 50 Jahren Tradition

Das Unternehmen wurde 1948 von Johann Leidenfrost sen. gegründet und zunächst als Fassbinderei geführt. Seit 1969 beschäftigen wir uns mit Kunststofftechnik und fertigen nun in Eggenburg als

Familienbetrieb in mittlerweile dritter Generation seit über 50 Jahren Pools in Handarbeit.

Foto: Leidenfrost

Verlässliche Mitarbeiter sowie die ressourcenschonende Herstellung eines langlebigen Produktes standen seit jeher im Vordergrund.

Wir bieten unseren Kunden ein umfangeiches Angebot an modernen Schwimmbeckenformen und attraktiven Ausstattungsvarianten. Dank unser rund 60 Mitarbeiter* innen am Standort in Eggenburg und seit dem Frühjahr in Koppl/ Salzburg können wir ein umfassendes Leistungsspektrum bieten:

Als erste Anlaufstelle bei Leidenfrost kümmert sich unser Büro- und Verkaufsteam um die Realisierung Ihres Pooltraums sowie die laufende fachliche Beratung in Fragen Pooltechnik,

Wasserpflege und Servicearbeiten.

Foto: Leidenfrost

Für die Produktion unserer hochwertigen Schwimmbecken (ca. 500 Pools/Jahr) zeigt sich ein Team aus 24 Fach- und Hilfskräften in mehreren Arbeitsbereichen verantwortlich. Vom Formenbau über die eigentliche Poolproduktion bis hin zur Vormontage der Einbauteile gibt es viele spannende Jobmöglichkeiten, auch für Quereinsteiger.

Unser Fuhrpark-, Montage- und Serviceteam sorgt mit 12 Mitarbeitern für pünktliche Lieferung, fachgerechten Pooleinbau sowie professionelle Serviceleistungen.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu erhalten bzw. zu verbessern. Als einer von drei „Tut Gut“-Betrieben im Bezirk Horn bieten wir unseren Mitarbeitern unter „LEIPOfit“ ein breites Spektrum an Teamaktivitäten, Gesundheits- und Sportprogramm.

Teamarbeit und ein wertschätzendes Miteinander werden bei Leidenfrost Groß geschrieben.

Leidenfrost-pool GmbH

Josef Wimmer Straße 1-4, Eggenburg

+43 (0) 2984 2689, office@leidenfrost.at

www.leidenfrost.at