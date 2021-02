Unsere Jobfelder (m/w):

Neue Perspektiven für erfahrene Profis

List General Contractor (List GC) ist Spezialist für komplexe Projekte im Innenausbau von exklusiven Motor- und Segelyachten sowie von exquisiten Apartments und Residenzen.

Das Familienunternehmen mit Sitz in Bad Erlach im südlichen Niederösterreich bietet erfahrenen Tischlern und Tischlermeistern eine spannende neue Herausforderung in einer wirtschaftlich stabilen Branche.

Gearbeitet wird an internationalen Projekten im Luxussegment, wie an der Innenausstattung von 60-Meter Luxusyachten oder exklusiven Penthouses. Für die Eigentümer schaffen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter edle, ansprechende und einzigartige Wohnträume. Jedes Möbelstück, jeder Teil der Innenausstattung aus dem Hause List GC ist ein Unikat, speziell für dieses eine Projekt entworfen, geplant und gefertigt.

Mehr als 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt List GC derzeit, davon rund 80 in der Produktion. In der Zusammenarbeit der Abteilungen zählen schnelle Abstimmungen und kurze Wege. Daher arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion Tür an Tür mit jenen der Projektteams. Je besser das Teamwork, desto besser das Ergebnis. So entsteht österreichische Handwerksqualität, die von Kunden auf der ganzen Welt geschätzt wird.

Gute Entwicklungsmöglichkeiten

Die berufliche und persönliche Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird bei List GC großgeschrieben. Ihnen stehen maßgeschneiderte Bildungsmaßnahmen zur Verfügung, mit vielfältigen Aufstiegschancen in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien. Hinzu kommt ein hochmodernes Arbeitsumfeld.

Vielfältige Benefits:

Mitarbeitervergünstigungen

Weiterbildungsmaßnahmen

Getränke/Obst

Parkplatz & E-Tankstelle

Mitarbeiter-Events

Gesundheitsförderung

Zusätzlicher Urlaubstag

Werksverkehr und gute öffentliche Anbindung

Interessierte finden alles Wissenswerte zum Arbeiten bei List GC auf www.listgc.at/jobs

Über List GC

List General Contractor (List GC) ist ein international tätiges Familienunternehmen für exquisite Innenausstattungen zu Wasser und zu Land mit Sitz in Bad Erlach, Niederösterreich. Mutige Visionen, Innovationskraft und die Begeisterung für das Außergewöhnliche – dafür steht das Unternehmen seit 70 Jahren. Als Generalunternehmen und Umsetzer bietet List GC heute alles aus einer Hand – von der Planung über die Projektabwicklung bis zur Fertigung und Montage.