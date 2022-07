DU SCHUPFST GERN ZIEGEL?

Wir suchen in HOLLABRUNN zur Verstärkung unseres Teams einen motivierten

Baustoff Lagerarbeiter (m/w/d)

DEINE Aufgaben:

DU übernimmst und kontrollierst Waren (v.a. Paletten) - Warenkommissionierung

DU be- und entladest LKW´s

DU lagerst die Ware mit Stapler oder manuell ein

DU gibst Waren an unsere Kunden aus

DU bist für die korrekte Lagerhaltung und Sauberkeit der Lagerhallen mitverantwortlich

DEIN Profil:

Berufserfahrung im Lagerbereich

Staplerführerschein (wird bezahlt, falls erforderlich)

Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Du legst Wert auf Ordnung

Wir bieten DIR:

Einen sicheren Arbeitsplatz in deiner Nähe

Mitarbeitervergünstigungen und ein kooperatives Team

Wir bezahlen auch über Mindestkollektivvertrag Raiffeisen Lagerhaus Arbeiter, ab € 1.830,- br /Monat für 38,5h/Wo, mit Bereitschaft zur Überzahlung - abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

AN ALLE STAPLERBEGEISTERTEN: SCHICKT EUREN LEBENSLAUF online oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.