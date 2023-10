UNSER LAGERHAUS – DIE KRAFT FÜRS LAND

DU KENNST 1000e VERSCHIEDENE ERSATZTEILE?

Wir verstärken unser TEAM in HOLLABRUNN für unsere Werkstätte und suchen dich!

ERSATZTEILLAGER (m/w/d)

Vollzeit

DEINE Aufgaben:

DU beratest kompetent, persönlich und telefonisch unsere Kunden: Ersatzteile für Land- und Baumaschinen sowie PKW

DU bestellst online und kontrollierst die Wareneingänge

DU kümmerst dich um Reklamationen, Lager- und Inventurarbeiten

DEIN Profil:

technisches Interesse oder Lehre

Landwirtschaftliche Kenntnisse von Vorteil

gute EDV Anwender Kenntnisse und Führerschein B

Wir bieten DIR:

Ein starkes Team in einem stabilen Unternehmen

Ein sicherer Arbeitsplatz in deiner Nähe

Du profitierst von Mitarbeitervergünstigungen und Weiterbildungen

Wir bezahlen auch über Kollektivvertrag Raiffeisen Lagerhaus Angestellte ab mind. € 2.241,- br. 38,5h/Wo. Das endgültige Paket wird abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung an dich angepasst.

INTERESSE AN DEINER KARRIERE ZU SCHRAUBEN?

SCHICK DEINEN LEBENSLAUF online oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn



Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.