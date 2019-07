Wir sind ein Betrieb, der im Reinrauminnenausbau für Pharmazien, Lebensmittel- und Elektronikunternehmen erfolgreich tätig ist. Es werden bei uns Reinraumdecken, -wände,-türen, etc. geplant, gefertigt und auch montiert. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine(n)

Facharbeiter (in) für Versand und Produktion

Ihr Aufgabenbereich: Sie unterstützen uns in unserem Betrieb im Bereich Versand (Verpackung), Logistik, in der Produktion, Erstellen von Versandpapieren (Lieferscheine etc.) u. v. m.

Voraussetzungen: abgeschlossene Lehre vorzugsweise in einem technischen Beruf, Führerschein B, Staplerschein, geleisteter Präsenz- oder Zivildienst, Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft und eine selbstständige Arbeitsweise.

Die Entlohnung richtet sich nach dem Kollektivvertrag für „Arbeiter des Metallgewerbes“, wobei der tatsächliche Lohn entsprechend Ihrer Qualifikation und Erfahrung festgelegt wird und dadurch auch eine höhere Entlohnung möglich ist.

Wenn Sie also eine neue Herausforderung suchen, senden Sie eine aussagekräftige Bewerbung an:

ECOS GmbH

z.Hd. Herrn Ing. Franz Fischer, CEO Industriestraße 1, 3470 Kirchberg I Wagram

E-Mail: bewerbung@ecos-at.com