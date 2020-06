Die Raiffeisen-Lagerhäuser zählen zu den führenden Handels- und Dienstleistungsunternehmen im ländlichen Raum. Die Raiffeisen-Lagerhaus Genossenschaft Hollabrunn-Horn sucht für den Raum GROSSMUGL aufgrund einer Pensionierung einen motivierten

Lagerarbeiter AGRAR-



Entwicklung zum Silomeister (m/w)

Ihre Aufgaben:

Verantwortung für die Getreideübernahme, Reinigung, Auslagerung und Gesunderhaltung

Sie sind für die Hygiene im Silo und den Lagerhallen verantwortlich

Übernahme & Kontrolle der Waren (Paletten und lose Ware: Getränke, Dünger, Pflanzenschutzmittel, …)

Be- und Entladen von LKW´s

Ein-, Um-, Auslagerung der Ware mit Stapler/Teleskoplader bzw. manuell

Warenausgabe an Kunden

Ihr Profil:

Abgeschlossene Ausbildung

Mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Lagerbereich (von Vorteil Agrarbereich)

Erfahrung mit Radlader von Vorteil und Staplerführerschein

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Körperliche Fitness, Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit

Flexibel und auf Ordnung bedacht

Abgeschlossener Präsenzdienst

Wir bieten Ihnen:

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kompetenten Team

Ein stabiles Unternehmen mit langfristiger Ausrichtung

Ein KV-Mindestgehalt von monatlich EUR 1.747,00 brutto (Basis 38,5h/Wo) und die Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

Bei Interesse an einer zukünftigen Mitarbeit in der Raiffeisen Lagerhaus Genossenschaft Hollabrunn-Horn schicken Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Motivationsschreiben) bevorzugter Weise online (Button oben rechts) oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen



z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5

2020 Hollabrunn

bewerbungen@hollabrunn.rlh.at

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.