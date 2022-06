DU MÖCHTEST VIELE TONNEN BEWEGEN?

UNSER LAGERHAUS Hollabrunn-Horn sucht zur Verstärkung für das Agrar Team in HETZMANNSDORF eine/n

Lagerarbeiter Agrar (m/w/d)

Option: Silomeister

Deine Aufgaben:

Übernahme und Kontrolle der Waren sowie Warenkommissionierung

Bedienung einer elektronischen Düngermischanlage

Be- und Entladen von LKW´s (Brennstoffe, Getreide)

Ein- & Auslagerung mit Stapler bzw. manuell & Warenausgabe an Kunden

Nach der Einschulung Silo: Mitverantwortung für Getreideübernahme, Reinigung, Auslagerung, Gesunderhaltung und Hygiene im Silo und in den Lagerhallen



Dein Profil:

Berufserfahrung im Lager (idealerweise Agrar)

Stapler & Führerschein F von Vorteil

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Flexibel und auf Ordnung bedacht



Wir bieten dir:

Einen sicheren Arbeitsplatz in deiner Nähe

Mitarbeitervergünstigungen und ein kooperatives Team

Wir bezahlen auch über Mindestkollektivvertrag Raiffeisen Lagerhaus Arbeiter, ab € 1.830,- br. /Monat für 38,5h/Wo, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

An alle Staplerbegeisterten: schick deinen Lebenslauf online oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.