UNSER LAGERHAUS – DIE KRAFT FÜRS LAND

UNSER STANDORT in EGGENBURG sucht DICH!

Lagerarbeiter (m/w)

Vollzeit ab sofort

Ihre Aufgaben:

Übernahme und Kontrolle der Waren - Warenkommissionierung

Be- und Entladen von LKW´s

Ein-, Um-, Auslagerung der Ware mit Stapler bzw. manuell

Warenausgabe an Kunden

Arbeitszeitmodell: jeden 2. Samstag vormittags & Dienstag FREI

Sie sind für die korrekte Lagerhaltung und Sauberkeit der Lagerhallen mitverantwortlich

Ihr Profil:

Abgeschlossene Ausbildung & Berufserfahrung im Lagerbereich

Staplerführerschein, Führerschein C/C95 von Vorteil

Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Körperliche Fitness und auf Ordnung bedacht

Wir bieten Ihnen:

Eine eigenständige Tätigkeit mit langfristiger Ausrichtung

Einen sicheren Arbeitsplatz mit Mitarbeitervergünstigungen

Wir bezahlen über Mindestkollektivvertrag Raiffeisen Lagerhaus Arbeiter, Basis 38,5h/Wo, mit Bereitschaft zur Überzahlung - abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

AN ALLE STAPLERBEGEISTERTEN: SCHICKT EUREN LEBENSLAUF online (Button oben rechts) oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at