Für unsere Kundenbetreuung in OÖ, NÖ, Wien und Steiermark suchen wir für unser Lager in Golling an der Erlauf einen

Lageristen/ Auslieferer

mit FS-Klasse B (III) in Vollzeit

Ihre Aufgabe: Warenkontrolle, Kommissionierung, Versand

Wir erwarten: Flexibilität, Freundlichkeit, Zuverlässigkeit

Interesse? Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild an:

Klaus & Chr. Birmelin Wachswaren GmbH • 05223-56392

Römerstrasse 6 • 6065 THAUR • mail@birmelin.at