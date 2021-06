Wir suchen zum sofortigen Eintritt eine/-n

Lagermitarbeiter (m/w)

Ihre Aufgaben:

Kommissionierung der Waren

Allgemeine Lagertätigkeiten

Be- und Entladung der LKW

Ihr Profil:

Staplerschein mit mehrjähriger Fahrpraxis

mehrjährige Berufserfahrung

genau, gewissenhaft, zuverlässig, teamfähig,

gute Deutschkenntnisse

Führerschein B

Wir bieten Ihnen:

Fixanstellung in einem traditionsreichen und soliden Unternehmen

Bruttomonatsgehalt von € 1.900, - auf Vollzeitbasis, Überzahlung je nach Berufserfahrung und Qualifikation ist möglich

Nehmen Sie die Herausforderung an und senden Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild per E-Mail an: info@niedax.at.

NIEDAX Kabelverlege-Systeme GmbH

Resselstraße 10, 2120 Wolkersdorf