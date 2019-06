Die Fleischhauerei Hofmann in Hollabrunn ist seit über 125 Jahren dafür bekannt, typische Weinviertler Fleisch- und Wurstspezialitäten herzustellen.

Wir suchen zum sofortigen Eintritt:

Reinigungskraft (w) - Teilzeit 30 Wochenstunden

Ihre Aufgabe:

Reinigung von Verkaufs-, Lager- und Büroräumlichkeiten

Sauber halten des Imbissbereichs

Ihr Profil:

sehr gute Deutschkenntnisse

selbständige und saubere Arbeitsweise

Flexibilität und Verlässlichkeit

Erfahrung im Reinigungsbereit

Arbeitszeit:

Montag – Freitag 12:00 - 18:30 Uhr (ein Tag frei) Samstag: 08:00 - 14:00 Uhr

Wir bieten Ihnen:

einen sicheren Arbeitsplatz im Herzen von Hollabrunn.

Gutes Arbeitsklima

Mittagessen

Lohn lt. KV € 1.103,00 Brutto/Monat für 30 Wochenstunden

Wenn Sie sich in der Beschreibung wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf mit Foto per Email an: job@fleischhauerei-hofmann.at oder schriftlich an Fleischerei Hofmann GmbH, Sparkassegasse 26-28, 2020 Hollabrunn.