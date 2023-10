Einzigartiges Yacht-Interieur made by List GC

Die Mitarbeiter*innen von List General Contractor (kurz List GC) in Bad Erlach blicken tagtäglich hinter die Kulissen besonderer Einrichtungen von Luxusyachten. Sie sind mittendrin, wenn Designvisionen realisiert werden. Nina Scherer, Tischlerin bei List GC, meint dazu: „Das Besondere am Arbeiten in der Fertigung ist, dass für jedes Projekt individuelle Konstruktionsmöglichkeiten entwickelt werden. So entstehen smarte und maßgeschneiderte Wohnraumlösungen für Kunden auf der ganzen Welt - kaum vorstellbar, aber für uns spannender Alltag.“

Eines dieser Projekte ist die 60-Meter Motoryacht Lusine, der die Räumlichkeiten mit hochglanzpoliertem Furnier und raffinierten Materialkombinationen das gewisse Etwas verleihen.

Foto: David Churchill

Handwerk am Puls der Zeit

Für erfahrene Fachkräfte in den Bereichen Tischlerei, Arbeitsvorbereitung und Projekttechnik, denen Abwechslung wichtig ist und die an einzigartigen Interieur-Projekten ihr Können zeigen wollen, bietet List GC ein attraktives Arbeitsumfeld mit Zukunft: Hochmoderne Produktionsstätte, kleine selbstorganisierte Teams sowie individuelle Weiterbildungsangebote in einer wirtschaftlich stabilen Branche.

Zudem bietet das Familienunternehmen seinen Fachkräften zahlreiche Benefits wie einen zusätzlichen Urlaubstag am Geburtstag, ein regionales Mittagsangebot sowie Kurz-Lang Woche (in der Produktion wird in einer Woche fünf und in der darauffolgenden Woche vier Tage gearbeitet) oder Mobile Work.

Foto: List

