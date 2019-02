Wir sind ein erfolgreiches nationales Elektroinstallationsunternehmen, das sowohl im In- als auch im Ausland tätig ist. Unsere Geschäftsfelder sind neben der Elektroinstallationstechnik, die Stromerzeugung und die regionale Stromverteilung.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Ybbs an der Donau zum ehestmöglichen Eintritt eine/n

Assistent/in für Marketing (Teilzeit 10 Wochenstunden)

Ihr Aufgabengebiet:

Mitarbeit bei Erstellung und Überarbeitung von Drucksorten (Flyer, Broschüren,..)

Mitarbeit bei Erstellung von internen Unterlagen (Visitenkarten, Briefpapier,..)

Mitarbeit bei Content-Erstellung und Publikation für die Homepage und Social-Media

Mitarbeit bei Marketing-Projekten (Messen,..)

Erstellung von Präsentationen

Ihr Anforderungsprofil:

eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK, HLW)

praktische Erfahrung im Bereich Marketing und/oder Studium im Bereich Marketing

Erfahrung im Umgang mit Wordpress, Facebook Business von Vorteil

sehr gute EDV-Kenntnisse

Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit

Unser Angebot:

ein spannendes Aufgabengebiet mit eigenverantwortlichem Tätigkeitsbereich in einem etablierten Familienbetrieb

ein angenehmes Betriebsklima in einem langjährig bestehenden Arbeitsumfeld

ein monatliches Bruttomindestgehalt auf Vollzeitbasis ab € 1.646,15 mit Bereitschaft zur Überbezahlung je nach Erfahrung und Ausbildung

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte an office@wuesterstrom.at oder per Post an wüsterstrom Elektroinstallationen GmbH, Unterauer Straße 53-55, A-3370 Ybbs.

Bei Fragen zögern Sie bitte nicht, die zuständige Ansprechpartnerin Frau Sandra Govednik zu kontaktieren.