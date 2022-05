Vor über 65 Jahren brachte man den Stein ins Rollen. Heute machen bereits über 450 Menschen mit ihrem Engagement, ihrer Freude und ihrer Leistung Zöchling zu dem, was es ist. Eine Familie, welche mit unzähligen Baumaschinen und Fahrzeugen einiges in Bewegung setzt. Eine Familie, die ihre Werte nicht einfach deponiert, sondern als Vorreiter in der Wiederverwertung die Umwelt atmen lässt. Viele Unternehmen, eine Tradition, eine Familie.

Wir freuen uns auf Sie als neues Familienmitglied an unserem Standort in Hainfeld!

Ihr Engagement

Sie sind zentrale Stelle für den gesamten Einkauf unserer Unternehmensgruppe

Preis, Liefersicherheit & Qualität optimieren Sie durch regelmäßige Ausschreibung

Sie verhandeln Rahmenverträge mit Lieferanten & erledigen Abrechnungen

Sie finden neue Wege in der Entwicklung & Umsetzung von Einkaufsstrategien

Als Teamplayer stimmen Sie sich mit den Fachabteilungen selbständig ab



Unsere Erwartung

Abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung

Mehrjährige Berufserfahrung im Einkauf

Selbständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise

Sicheres Auftreten & Verhandlungsgeschick im unternehmerischen Denken

Gute EDV-Kenntnisse

Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Führerschein B

Unser Angebot

Vielfältiges Aufgabengebiet & vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten in einem Familienunternehmen. Aus rechtlichen Gründen müssen wir das monatliche Bruttomindestgehalt von EUR 3.500,- anführen.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Mail an Mag. (FH) Stefan Bader unter transporte@zoechling.at