Die Donau-Universität Krems ist die führende Universität für Weiterbildung in Europa. Als einzige öffentliche Universität für Weiterbildung im deutschsprachigen Raum ist sie spezialisiert auf die Höherqualifizierung von Berufstätigen und widmet sich in Lehre und Forschung der Bewältigung aktueller und zukünftiger gesellschaftlicher Herausforderungen. Rund 8.000 Studierende aus über 90 Ländern sind zurzeit in berufsbegleitenden Master-Studien sowie Kurzprogrammen eingeschrieben.

Zur Verstärkung unseres Teams in der Abteilung für Kommunikation, Marketing und PR gelangt folgende Position zur Besetzung:

Eventmanagement (m/w)

38,5 Std./Woche

Ihre Aufgaben

Leitung und Koordination des Bereichs Eventmanagement

Verantwortung, Konzeption, Planung, Organisation sowie Durchführung von Veranstaltungen und Sonderprojekten

Kommunikation und Kooperation mit relevanten Stakeholder-Gruppen

operative Betreuung sowie Beratung in sämtlichen Bereichen der Veranstaltungsorganisation (Kosten- und Budgetplanung, Rechtsfragen, Produktion, Technik, etc.)

(An-)Moderation von Veranstaltungen

Entwicklung und Durchführung innovativer veranstaltungsbezogener Formate

Ihr Profil

mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Eventmanagement, Eventmarketing und Eventkommunikation

davon Erfahrung und Know-How in leitender (Projekt-)Funktion

Erfahrung mit komplexen Projekten sowie Referenzen von Vorteil

abgeschlossenes facheinschlägiges Hochschulstudium (mind. Master) von Vorteil

sehr gute Kenntnisse moderner und digitaler Kommunikationsformen

starke Kommunikationsfähigkeiten sowie Verhandlungsgeschick

Kenntnisse hochschulischer Strukturen oder der Vermittlung von Wissenschaft, Forschung und Innovation

Führungskompetenz sowie starkes Um- und Durchsetzungsvermögen

Hands-on-Mentalität sowie Flexibilität und Belastbarkeit

hohes Maß an Serviceorientierung und an innovativen Potential sowie ausgeprägte Teamfähigkeit

ausgezeichnete Deutschkenntnisse (C2) und sehr gute Englischkenntnisse (mind. B2)

Ihre Perspektive

Diese Position ist mit einem Bruttomonatsgehalt von EUR 3.000,- (14x jährlich) brutto auf Vollzeitbasis dotiert, abhängig von beruflicher Qualifikation und Berufserfahrung

innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems

sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Campus Sport, eigene Kinderbetreuungseinrichtung „Campus Kids“

gute Verkehrsanbindung – Campus-Shuttlebus vom Bahnhof

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über das geforderte Profil verfügen.

