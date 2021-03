Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten.

Wir verstärken unser Team und suchen ab sofort an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) eine

Leitung Kommunikation (m/w/d)

Erneuerbare Energien

Ihre Aufgaben:

Gesamtverantwortung für den Bereich Unternehmenskommunikation (IR, PR, Marketing und Digitale Medien)

Jahresplanung und Budgetierung

Weiterentwicklung und Umsetzung der Kommunikationsstrategie

Projektbezogene Kommunikation mit Stakeholdern (u.a. Politik, Gemeinden, Bürger)

Verantwortung für Krisenkommunikation

Koordination sämtliche Presseanfragen und Medienkooperationen

Planung und Vorbereitung von Presseterminen, Veranstaltungen, Informationskampagnen etc.

Auswahl und Steuerung externer Agenturen

Redaktionelle Betreuung und Erstellung von Content (Bild, Video und Text)

Führung eines engagierten, erfahrenen Teams

Ihr Profil:

abgeschlossene Ausbildung mit fachspezifischem Schwerpunkt

mehrjährige einschlägige Berufserfahrung, vorzugsweise in einer leitenden Position

Stärke im Verfassen und Konzipieren von Texten

Kreativität, Textsicherheit und ausgeprägtes grafisches Gespür

sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

ausgeprägtes unternehmerisches Denken

Interesse an erneuerbarer Energie

Was wir bieten:

spannende, abwechslungsreiche Projekte

verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsmöglichkeit

modernes Büroumfeld, flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-Möglichkeit

partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre mit kurzen Kommunikationswegen

attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten

zahleiche Mitarbeiter*innen-Benefits

Das Mindestentgelt für diese Position beträgt EUR 3.500,- brutto pro Monat. In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung ist eine deutliche Überzahlung möglich. Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung an:

bewerbung@wksimonsfeld.at

Windkraft Simonsfeld AG

Energiewende Platz 1

2115 Ernstbrunn

www.wksimonsfeld.at