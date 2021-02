Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten.

Wir verstärken unser Team und suchen ab sofort an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) einen engagierten

Mitarbeiter Public Relations (m/w/d)

Erneuerbare Energien / Voll- oder Teilzeit

Ihre Aufgaben:

Koordination der Pressearbeit in enger Zusammenarbeit der Geschäftsleitung und der Projektentwicklung

Organisation und Betreuung von Presseterminen

Projektbezogene Kommunikation mit Anrainer*innen, Kommunalpolitiker*innen und Medienvertreter*innen

Betreuung der Inhalte unserer Projekt-Websites

Aufbereitung von Social-Media-Content und Newslettern

Recherchieren und textliches Aufbereiten von Themen

Lektorieren und Redigieren von Texten

Organisieren und Begleiten von Veranstaltungen

Ihr Profil:

abgeschlossene Ausbildung mit Schwerpunkt Public Relations, Journalismus, Medienmanagement u.ä. oder mehrjährige Berufserfahrung in diesen Bereichen

einschlägige Berufserfahrung, insbesondere im Bereich Public Relations, Presse, Kommunikation

Erfahrung in der Umsetzung von PR- und Social Media-Konzepten sowie in der kommunikativen Begleitung von Unternehmensprojekten

Expertise in der Koordination, Planung und Moderation von Presseterminen

versiert im Verfassen von Presse- und Unternehmenstexten

sehr gute Rechtschreibkenntnisse in Deutsch & Englisch

ausgeprägte Kommunikationsstärke

Kreativität, Eigeninitiative, und Engagement

Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Interesse an erneuerbarer Energie

Was wir bieten:

spannende, abwechslungsreiche Projekte

verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsmöglichkeit

modernes Büroumfeld, flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-Möglichkeit

partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre mit kurzen Kommunikationswegen

attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten

zahleiche Mitarbeiter*innen-Benefits

Das Mindestentgelt für diese Position beträgt EUR 2.500,- brutto pro Monat. In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung ist eine deutliche Überzahlung möglich.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung an:

bewerbung@wksimonsfeld.at

Windkraft Simonsfeld AG

Energiewende Platz 1

2115 Ernstbrunn

www.wksimonsfeld.at