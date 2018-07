Als innovationsfreudiges Unternehmen besetzen wir im Bereich Nutzfahrzeugaufbauten eine führende Marktposition.

Zur Unterstützung unserer Entwicklungsabteilung an unseren beiden Standorten Waidhofen/Y und Asten suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt

After Sales – Gewährleistung (m/w)

Sie sind Ansprechpartner für technische Auskünfte sowie Service- und Garantiearbeiten. Weiters zählt zu Ihren Aufgaben:

Mitarbeit Ersatzteilverkauf

Kontinuierliche Verbesserung der Prozesse im After Sales

Unterstützung Kundendienst und Reklamationsabwicklung

Erstellen von Kennzahlen, Ableitung von Maßnahmen

Interne Information und Kommunikation an Technik,

Produktion sowie an Lieferanten

Sie überzeugen mit fachlichen und persönlichen Kompetenzen:

Abgeschlossene technische Ausbildung

Sehr gute Office Kenntnisse

SAP-Kenntnisse wünschenswert

Berufserfahrung in Vertrieb bzw. Ersatzteilwesen, idealerweise in ähnlicher Funktion

Kundenorientiertes Denken und Handeln

Hoch ausgeprägte Servicementalität und Einsatzbereitschaft

In Prozessen denkend und sehr gutes Organisationsgeschick

Wir bieten eine verantwortungsvolle Dauerposition in einem erfolgreichen Unternehmen und eigenständiges Arbeiten mit leistungsorientierter Bezahlung in gutem Betriebsklima.

Das Mindestgehalt lt. KV-Einstufung in Beschäftigungsgruppe E liegt bei € 2.487,61/Monat brutto. Überzahlung bieten wir je nach Qualifikation und Berufserfahrung, außergewöhnliches Engagement wird honoriert.

MEILLER GmbH Fahrzeugtechnik

(ab 2020 neue Firmenzentrale in Oed geplant)

zH Herbert Haselsberger, Email: waidhofen@meiller.com

www.meiller.at