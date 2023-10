SYNTHOMER AUSTRIA GMBH Standort Pischelsdorf bei Tulln zum ehestmöglichen Eintritt

Maschinenbautechniker Instandhaltung - Mechanik & Hydraulik (m/w/d)

Synthomer ist ein führender Hersteller von Emulsionen und Spezial-Polymeren. Unsere Produkte finden ihre Anwendung in zahlreichen Industrien, beispielsweise in der Papierindustrie, der Bauchemie und Farbenindustrie oder sind wesentlicher Rohstoff bei der Herstellung von Schutzhandschuhen und medizinischen Geräten. Am Standort Pischelsdorf bei Tulln betreibt Synthomer mit 50 MitarbeiterInnen einen hochmodernen Produktionsstandort für die Herstellung von High Performance Polymers für die Papier- und Verpackungsindustrie.

IHRE AUFGABEN:

Inspektion, Instandhaltung, Wartung und Störungsbehebung inkl. Dokumentation

Selbstständige Inbetriebnahme von mechanischen und hydraulischen Anlagen

Erkennen von Verbesserungspotenzialen an den technischen Anlagen

Planung und Durchführung von Verbesserungsmaßnahmen und Mitarbeit bei Projekten

Koordination und Überwachung der Aufgaben des mechanischen Teams

Arbeitsvorbereitung inkl. Verwaltung und Angebotseinholung von Ersatzteilen

IHR PROFIL:

Abgeschlossene Facharbeiterausbildung oder Meisterprüfung (Mechanik/ Hydraulik) oder HTL

Mind. 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung, vorzugsweise in der chemischen Industrie

Kenntnisse über Prozesse und Anlagen (z.B. Motoren, Pumpen, hydraulische Einrich- tungen) und der Arbeitsvorbereitung in der chemischen/ verfahrenstechnischen Industrie

Fortgeschrittene Kenntnisse im Bereich Arbeitssicherheit

Computerkenntnisse (MS Office, SAP)

Selbstständiges Arbeiten, teamfähig und genau

WIR BIETEN IHNEN:

Kollektivvertrag der Chemischen Industrie – einer der besten Österreichs

38 Wochenstunden

Viele Sozialleistungen (Zuschuss zum Mittagessen, frisches Obst, Tee und Kaffee, Eis im Sommer, anonyme MitarbeiterInnenberatung, MitarbeiterInnenveranstaltungen u.v.m.)

Persönliche und fachliche Weiterentwicklung

Ein professionelles und kollegiales Arbeitsklima

Ein ergebnisabhängiges Bonussystem

Betriebliche MitarbeiterInnenvorsorge auf freiwilliger Basis

Kostenlose Parkplätze

Kostenlose Arbeitskleidung

Das Mindestentgelt im Kollektivvertrag Chemische Industrie beträgt € 3.127,72 (Vollzeit). Abhängig von Ausbildung, Qualifikation und Erfahrung ist eine Überzahlung möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit vollständigem Lebenslauf per E-Mail an: sylvia.tille@synthomer.com