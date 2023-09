Begleiten Sie uns auf dem Weg der Versorgungssicherheit und Energiewende!

Foto: zvg





Mit dem in die internationale Infrastruktur eingebundenen Pipelinesystem übernimmt Trans Austria Gasleitung GmbH eine zentrale Rolle für die Gewährleistung der österreichischen und europäischen Energieversorgung. Kernaufgaben sind die Bereitstellung von Transportkapazitäten, der Transport, der Betrieb und die Instandhaltung. Im Hinblick auf die Energiewende setzen wir uns tatkräftig dafür ein, den Wasserstofftransport über die bestehende Infrastruktur voranzutreiben.



Zur Unterstützung unseres Expertenteams, welches von Baumgarten an der March aus in Niederösterreich, Steiermark und Kärnten unterwegs ist, suchen wir eine/n

Maschinenschlosser:in (m/w/d) Ihre Aufgaben:

Durchführung von Montagen, Wartungen, Kontrollen, Reparaturen und Störfallbehebungen gemäß Wartungsplan an Turboverdichtereinheiten, Elektro-Verdichtereinheiten, Abwärmenutzungsanlage, Gasturbinen, Dampfturbine, Pumpen, Ventilatoren, Wärmetauschern, Ventilen, Armaturen, Antrieben und Filteranlagen, Luft- und Heizungsanlagen

Durchführung von Rüstarbeiten wie der Vorbereitung notwendiger Werkzeuge und Infrastruktur (Ersatzteile, Verschleißteile und Verbrauchsmaterial)

Technische Dokumentation durchgeführter Arbeiten mittels digitaler EDV-Systeme

Durchführung von Arbeiten im Lagerbereich (Inventur, Umräumungen und Regalanpassungen)

Mitarbeit bei Projekttätigkeiten Ihr Profil:

Abgeschlossene technische Ausbildung (z.B. Lehrabschluss, Meisterprüfung, Werkmeisterschule) im Bereich Maschinen- und Anlagenbau oder Vergleichbares

Praktische mehrjährige Berufserfahrung in Errichtung, Betrieb und/oder Instandhaltung von gastechnischen Anlagen oder vergleichbaren Industrieanlagen

Reisebereitschaft unter der Woche

Führerschein B

Ausbildung zum Schweißer sowie Stapler- und Kranführerscheinschein von Vorteil

Gute EDV-Kenntnisse (insbesondere MS-Office, SAP von Vorteil)

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Eigenverantwortliche und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie Flexibilität Unser Angebot

Eine attraktive Entlohnung ab EUR 3.167,39 brutto/Monat auf Basis von 38h/Woche mit der Bereitschaft zur Überbezahlung abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung, zuzüglich Zulagen

Eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit

Eine Reihe von attraktiven Benefits (z.B.: Pensionsvorsorge, betriebliche Gesundheitsförderung, Essensunterstützung, Mitarbeiterveranstaltungen uvm)

Möglichkeit der fachlichen und persönlichen Weiterbildung Weitere Informationen