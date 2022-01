Vor über 65 Jahren brachte man den Stein ins Rollen. Heute machen bereits über 450 Menschen mit ihrem Engagement, ihrer Freude und ihrer Leistung Zöchling zu dem, was es ist. Eine Familie, welche mit unzähligen Baumaschinen und Fahrzeugen einiges in Bewegung setzt. Eine Familie, die ihre Werte nicht einfach deponiert, sondern als Vorreiter in der Wiederverwertung die Umwelt atmen lässt. Viele Unternehmen, eine Tradition, eine Familie.

Wir freuen uns auf Sie als neues Familienmitglied an unserem Standorten in Hainfeld!

Ihr Engagement

Vermessung von Baustellen sowie Standorten von Deponien und Rohstoffgewinnungsanlagen (Geländeaufnahmen, Massenermittlungen,..)

Erstellung von AutoCAD-Plänen und die Datenaufbereitung für die Maschinensteuerung

Einrichten und Überwachen 3D-gesteuerter Baumaschinen



Unsere Erwartung

Ausbildung als Vermessungstechniker oder HTL mit Erfahrung Vermessung

Kenntnis im Umgang mit GNSS-Geräten und Robotic-Totalstationen

Erfahrung mit der Datenaufbereitung für die Baumaschinensteuerung

Gute EDV Kenntnisse (ACAD, MS Office, Rm-Data Geodesigner)

Deutsch & Englisch in Wort & Schrift

Führerschein B & IT-Anwenderkenntnisse (MS Office)

Unser Angebot