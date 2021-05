Zur Verstärkung unseres Teams im Rehabilitationszentrum Bad Tatzmannsdorf suchen wir ab sofort eine

Dipl. medizinisch-technische Fachkraft (MTF) (m/w/d)

Vollzeit

(befristet mit der Option auf unbefristete Anstellung)

Ihre Herausforderung:

Analyse von Laborparametern und Harnproben, COVID-19 oropharyngealer, nasopharyngeal, Nasopharynx Abstrich, PCR-Antigentest

Venöse und kapillare Blutabnahmen unter Einhaltung der Hygienestandards

Erhebung und Analyse von kapillaren BZ-Werten

Abstrichentnahme und -auswertung

Bedienen und Warten von medizinisch-technischen Geräten, sowie Logistik und Bestellung der Verbrauchsmaterialien

Selbstständiges Arbeiten in einem engagierten, multiprofessionellen Team

Eigenverantwortung im Umgang mit Patient*innen

Durchführung von 6 Minuten Gehtests, Lungenfunktionstests, Ergometrie und Elektrotherapie

Ihr Profil:

Abgeschlossene medizinische Ausbildung: DMTF

Praktische Erfahrung im Laborbereich



Hoher Qualitätsanspruch, ausgeprägtes Hygieneverständnis

Offenheit gegenüber Innovationen innerhalb des medizinischen Konzepts

Engagement und hohe soziale Kompetenz

Freude an der Arbeit mit Menschen und einer interdisziplinären Zusammenarbeit

Gute Kommunikations-, Team- und Organisationsfähigkeiten

Persönlichkeit mit ausgeprägter Teamfähigkeit, Bereitschaft zu konsequenter Weiterbildung

Unser Angebot:

Interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet

Ausstattung mit modernsten Geräten und betrieblichem Gesundheitsmanagement

Familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, Gleitzeit, geregelte Dienstzeiten

Kostengünstige Dienstwohnungen je nach Verfügbarkeit bei Bedarf sowie Parkmöglichkeit

Ein Arbeitsort mit hoher Lebensqualität und bester Infrastruktur

Umfangreiche Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir bieten ein Bruttomindestmonatsgehalt laut Dienstordnung A für die Angestellten bei den Sozialversicherungsträgern Österreichs auf Vollzeitbasis ab EUR 2.605,70, je nach beruflicher Qualifikation und Erfahrung sind Vordienstzeiten anrechenbar.

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Foto und Ausbildungsnachweisen an:

Rehabilitationszentrum Bad Tatzmannsdorf

Prim.a Univ. Prof.in Dr.in Jeannette Strametz-Juranek

per Email: ska-rz.tatzmannsdorf@pv.at

Nutzen Sie die Chance, leisten Sie einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft, und werden Sie Mitarbeiter*in in der PV, dem größten Pensionsversicherungsträger Österreichs.