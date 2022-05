Röntgenordination Wiener Neustadt Dr. Brodtrager & Dr. Steif sucht ab sofort

engagierte(n) medizinische(n) Sekretär(in)

für 35 - 40 Std. / 6 Tage-Woche bei gutem Arbeitsklima, zur Ergänzung für unser langjähriges Team.

Kenntnisse in der radiologischen Befundschreibung sowie Covid 19-Impfung sind Voraussetzung.

Wir bieten flexible Arbeitszeiten von Montag bis Samstag. Bezahlung lt. Kollektivvertrag, ev. Überzahlung je nach Qualifikation möglich.

Bewerbungsunterlagen mit Foto bitte per e-mail an office@roentgen-wienerneustadt.at oder per Post an

Röntgenordination Dr. Brodtrager & Dr. Steif

Zehnergasse 2

2700 Wiener Neustadt

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!