Die KRAGES, der größte Gesundheitsdienstleister des Burgenlandes betreibt 3 Standardkrankenhäuser in Güssing, Oberpullendorf, Kittsee und 1 Schwerpunktkrankenhaus in Oberwart.

Wir bieten ein persönliches Betriebsklima, ein konkurrenzfähiges Gehaltssystem und gute berufliche Ausbildungs- und Entfaltungsmöglichkeiten.

Folgende Position gelangt zur Besetzung:

Gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege

KRANKENHAUS OBERPULLENDORF

Ihre Qualifikationen:

Abgeschlossene Ausbildung zum gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege

Hohes Verantwortungsbewusstsein

Interesse an Fort- und Weiterbildung

Flexibilität, Teamfähigkeit und Belastbarkeit

Absolvierter Präsenzdienst/Zivildienst

Die Aufnahme ist als Vertragsbedienstete/r in einem Beschäftigungsausmaß von 75% vorgesehen. Die Entlohnung erfolgt gemäß dem Bezugsschema K4b, das Monatsentgelt beträgt somit mind. € 2.596,90 brutto (bei Vollzeit) inklusive den gesetzlich vorgesehenen Zulagen. Dieses Mindestgehalt kann sich auf Basis der geltenden Vorschriften, insbesondere der Anrechnung von Vordienstzeiten, erhöhen.

Voraussetzung der Aufnahme ist der Nachweis der erfolgten Immunisierung laut Immunitätsnachweisformular der KRAGES.

Sollten Sie sich von dieser Herausforderung angesprochen fühlen, richten Sie bitte Ihre Bewerbung bis spätestens 17.02.2019 an das KH Oberpullendorf, 7350 Oberpullendorf, Spitalstraße 32,Tel. 057979/34803, z.H. Frau Pflegedirektorin Bettina Schmidt, MSc oder per E-Mail an: bettina.schmidt@krages.at