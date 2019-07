Ordinationsassistent/in mit abgeschlossenem Kurs für Augenfacharzt für 16 Wochenstunden gesucht. Die Entlohnung orientiert sich nach dem KV-Mindestgrundgehalt inkl. Zulage von monatlich 1.600 Euro brutto auf Basis Vollzeit mit Bereitschaft zur Überzahlung.

Bewerbung an: Dr. Bernhard Hahsler, Alte Zeile 8, 3300 Amstetten, per E-Mail an termin@hahsler.net oder per Post.