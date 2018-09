Versierte zahnärztliche Assistentin mit abgeschlossener Mundhygieneausbildung für Vollzeitstelle gesucht. KFO-Kenntnisse von Vorteil, aber nicht Bedingung.

Entlohnung: Einstiegsgehalt auf Basis des KV je nach Vordienstjahren, 20% Zuschlag für Prophylaxe, Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Leistung gegeben.

Bewerbungen bitte per Post an Ordination DDr. Sonja Apich, Kirchenstraße 9, 3243 St. Leonhard am Forst oder per Mail an office@zahnarzt-apich.at.