Die WMA wurde 2014 als lokales Kompetenzzentrum von Unternehmen im Weinviertel gegründet – in Kooperation mit der WKNÖ, dem AMS/bfi, dem Land und NÖ Industriebetrieben. Ziel ist es, die zwischen- und überbetriebliche Lehrlingsausbildung für Mechatronik, Metall- und Elektrotechnik auszuweiten und über die Tochterfirma WTA (Weinviertler Technik Akademie) eine Facharbeiterintensivausbildung für Metall-, Schweiß-, Elektrotechnik und EDV anzubieten. Nach und während der Ausbildung werden die Lehrlinge in die Betriebe vermittelt.

Vom Pferdestall in die Lehrwerkstätte

Nach Abschluss ihrer Ausbildung in Pferdewirtschaft wollte sich Stefanie Dalagianis verändern. Ihre neue berufliche Heimat fand sie in der WMA. „Wir sind nicht an die Spezialisierung eines Betriebes gebunden, sondern können die ganze Bandbreite dieses Berufs kennenlernen – von der Pieke auf.“ Ein tolles Team an Ausbildern und Betreuern steht den Lehrlingen zur Seite – auch bei schulischen Herausforderungen.

Super Vorbereitung fürs Arbeitsleben

Simon Jans arbeitet in der Qualitätssicherung der METUSAN TURNING GmbH. Den Grundstein für seine Arbeit hat er in der WMA gelegt. „Bei einer klassischen Lehre in einem Betrieb ist man sehr auf die Spezialisierung des jeweiligen Unternehmens konzentriert. In der WMA haben wir alle Bereiche der Mechatronik kennengelernt.“ Durch Praktika konnte Jans sein Wissen in die Praxis umsetzen und sich so ein gutes Rüstzeug aneignen.

Vollwertige Ausbildung in Rekordzeit

„Elektro-Helfer“ im Betrieb eines Freundes war Christopher Prinz nicht genug. Deshalb hat er sich für die Ausbildung zum Anlagen- und Betriebstechniker in der WTA entschieden. Eigentlich wollte er schon als Jugendlicher eine Elektriker-Lehre machen, fand aber nicht den passenden Ausbildungsplatz. „Das will ich jetzt nachholen. In der WTA erhalte ich eine vollwertige Ausbildung – mit eineinhalb Jahren gewissermaßen in Rekordzeit.“

