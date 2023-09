NBG in Gmünd sucht Verstärkung

In der NBG werden im Drei-Schicht-Betrieb sogenannte „fiber in metal tubes“ hergestellt. Dabei werden Glasfasern mit Stahl ummantelt, um sie so vor Umwelteinflüssen wie z.B. hohen Temperaturen oder physischen Beanspruchungen zu schützen. Nach sorgfältiger Prüfung werden die Produkte zu Kunden in der ganzen Welt exportiert und finden u. a. in der Öl- & Gasindustrie, in Unterwasserkabeln sowie Hochspannungsleitungen Verwendung.

Du hast noch keine Erfahrung mit Glasfasern, würdest dich aber für diesen Bereich interessieren? Dann nutze deine Chance und bewirb dich, denn die NBG bildet ihre Glasfaserprofis direkt in Gmünd selbst aus. Werde Teil des NBG-Teams und erlebe die flachen Hierarchien, vielfältige Teamevents und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten.

