Unsere Mitarbeiter sind das Fundament unseres Erfolgs .

1912 startete OBERNDORFER seinen Weg vom ehemaligen Handwerksbetrieb zum agierenden Marktführer in der Betonfertigteilbranche. Wir blicken auf mehr als 100 Jahre Erfahrung in Planung, Entwicklung und Produktion im In- und Ausland zurück.