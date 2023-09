Starkes Unternehmen starke Jobs

Am modernen und stetig weiterentwickelten Produktionsstandort in Gastern werden bereits rund 350 Mitarbeiter:innen beschäftigt. Aufgrund des Wachstums werden weiterhin Mitarbeiter:innen in verschiedensten Bereichen gesucht.

Insbesondere für technikbegeisterte Personen gibt es spannende Aufgabengebiete mit Entwicklungsmöglichkeiten! Die PRO PET AUSTRIA setzt auf modernste Technik: Begonnen von teilautomatisierte und vollautomatische Produktionsanlagen, Sondermaschinen, SPS gesteuerte Trocknungskammern bis zu einer automatischen Trockenstoffzuführung. Robotik, Pneumatik, Fördertechnik, Steuerungstechnik, Elektrik & Elektronik, Automatisation.

Mitarbeiter:innen von PRO PET schätzen insbesondere: gegenseitiger Respekt und gegenseitige Hilfe, freundliche Atmosphäre, gute Fehlerkultur, gerechter und fairer Umgang, Mehrleistungen werden honoriert. Neben zahlreichen Benefits (kostenlose Getränke, kostenlose E-Ladestationen, Gutscheine uvm.) wird die Gemeinschaft aktiv gefördert. Es werden zahlreiche Aktivitäten wie Sommerfest, Oktoberfest oder Abteilungsausflüge angeboten.