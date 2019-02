Das niederösterreichische Familienunternehmen Fleischwaren Berger ist der heimische Schinken-Macher Nummer eins. Das Vorzeigeunternehmen beschäftigt 500 Mitarbeiter und bildet derzeit drei Jugendliche aus. Doch die Firma wächst und sucht 2019 noch fünf engagierte Lehrlinge am Unternehmensstandort in Sieghartskirchen. Auf junge Menschen warten Jobs in einem spannenden und innovativen Umfeld.

Neben einer fundierten Fachausbildung zum Fleischer oder Fleischverarbeiter bietet Berger Lehrlingen auch die Möglichkeit, eine Karriere in den Ausbildungsberufen Lebensmittel- oder Informationstechnologie-Techniker zu starten. Seit 129 Jahren bietet Berger Mitarbeitern sichere Arbeitsplätze und Lehrstellen in einem traditionellen, stabilen und zielorientierten Familienunternehmen. „Bei uns werden Kollegialität und Hilfsbereitschaft sehr groß geschrieben und von jedem einzelnen Mitarbeiter jeden Tag gelebt“, erklärt Eigentümer und Geschäftsführer Rudolf Berger.

Lehre mit Aufstiegschancen

„Wir legen besonderen Wert auf die Ausbildung unserer Nachwuchskräfte. Neben der Ausbildung im Betrieb bekommen unsere Lehrlinge umfassende Schulungen bei Partnern wie Untersuchungsanstalten oder Maschinenherstellern.“

| NOEN

Wer sich einsetzt und engagiert arbeitet, dem stehen bei Berger alle Entwicklungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen bis hin zur Führungskraft offen. Ausgezeichnete schulische Leistungen und besonderer Einsatz werden mit Prämien belohnt. „Wir garantieren unseren Lehrlingen in ihrer dreijährigen Lehrzeit eine Rundum-Ausbildung, die sowohl lehr- als auch abwechslungsreich und ansprechend ist. Darüber hinaus bieten wir einen krisensicheren Arbeitsplatz“, erklärt Rudolf Berger. Jetzt Teil des Erfolgsteams werden, für einen der Lehrplätze bewerben und bei Berger durchstarten:

Weitere Infos unter www.berger-schinken.at/jobs bzw. bei Frau Kohoutek in der Personalabteilung unter 02274 6081 152.