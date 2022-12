Foto: zVg

Zur Verstärkung unseres Teams im Rehabilitationszentrum Weyer suchen wir ab sofort einen

Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt für Pneumologie, Unfallchirurgie, Orthopädie, Physikalische oder Innere Medizin (m/w/d)

Voll- oder Teilzeit (20 bis 40 Wochenstunden)

Was sind Ihre Herausforderungen?

Diagnostische, therapeutische und rehabilitative Betreuung und Versorgung der Patient*innen in den Indikationsschwerpunkten Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates (degenerativ / entzündlich / postoperativ) und diverse Atemwegserkrankungen

Selbstständige Behandlung der Patient*innen nach den Grundsätzen der anerkannten Methoden der medizinischen Wissenschaft

Durchführung von Echokardiografien, Abdomen-Ultraschall und Auswertungen von LZ-EKGs

Dokumentation der ärztlichen Tätigkeiten in Krankengeschichte und Entlassungsbericht

Was wünschen wir uns von Ihnen?

Ius practicandi für Allgemeinmedizin oder Facharztdiplom

Erfahrung in der Diagnostik, Therapie, Prävention und spezifischen Rehabilitation in den Indikationsschwerpunkten

Freude an der selbstständigen Arbeit mit Menschen und Kommunikationsstärke

Ausgeprägte Eigeninitiative und hohes Verantwortungsbewusstsein

Große Leistungsbereitschaft, Flexibilität, Einsatzfreude und Belastbarkeit

Bereitschaft zur Übernahme von Nachtdiensten

Worauf können Sie sich bei uns freuen?

Interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem qualitätsorientierten Rehabilitationszentrum mit einem innovativen und nachhaltigen Therapieprogramm mit allen Vorteilen eines öffentlichen Arbeitgebers

SV-eigene Pensionskasse – Ihre Zukunft ist uns wichtig

Ausstattung mit modernsten Geräten und betrieblichem Gesundheitsmanagement

Gleitzeit, flexible Arbeitszeitgestaltung, familienfreundliche und planbare Arbeitszeiten - Ihre ausgewogene Work-Life-Balance liegt uns am Herzen

Ein Job mit Sinn und Zukunft – wir setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit

Ausgezeichnete berufliche und persönliche Entwicklungsperspektiven – wir unterstützen Ihre Karriere

Umfangreiche interne und externe Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten – wir fördern Ihre Entwicklung zum*zur Expert*in

Auszeichnung mit dem Gütesiegel „equalitA“ für innerbetriebliche Frauenförderung

Ein Arbeitsort mit hoher Lebensqualität

Kostengünstige Verpflegung und Dienstwohnungen je nach Verfügbarkeit und Bedarf

Wir bieten ein Bruttomindestjahresgehalt laut Dienstordnung B für Ärzt*innen bei den Sozialversicherungsträgern Österreichs auf Vollzeitbasis ab EUR 81.803,40 (AfA, keine All-in-Verträge) und ab EUR 84.800,80 (FA, keine All-in-Verträge), je nach beruflicher Qualifikation und Erfahrung sowie Zulagen. Beispielsweise ergibt sich bei einer Berechnung mit zusätzlichen 40 Nacht-/Wochenend-/Feiertagsdiensten ein Gehalt von ca. EUR 102.000,00 bis EUR 156.000,00.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Foto und Ausbildungsnachweisen an:

Rehabilitationszentrum Weyer, Mühlein 2, 3335 Weyer

Prim.a Dr.in Gabriele Reiger, MBA

per E-Mail: gabriele.reiger@pv.at mit dem Referenzcode: RWEM-AFAFA