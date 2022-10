Controlling - DGKP (d/m/w)

Urbanusheim - Poysdorf

Eingebettet in der rund 6.400 Einwohner*innen großen Weinstadt Poysdorf findet sich das Urbanusheim. Unser Team betreut an diesem Standort insgesamt 120 Bewohner*innen in acht Hausgemeinschaften.

Poysdorf Urbanusheim

Teilzeit (25 Wochenstunden)

ab € 2.829,57 exkl. Zulagen auf 40 Stunden Vollzeitbasis

Ihre neue Aufgabe:

Laufendes Controlling der Pflegedokumentation

Abwicklung der Aufnahme und Entlassung von Bewohner*innen

Ihre Benefits:

Sie werden Teil eines motivierten und qualifizierten Teams, welches mit großer Freude die individuelle Pflege- und Betreuung unserer Bewohner*innen gestaltet

Wir unterstützen Ihre individuelle Fort- und Weiterbildung, die wir als lernende Organisation als selbstverständlich ansehen

Ihre Arbeitszeiten sind von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Parkplatz beim Haus

Ihr Profil:

Sie haben ein abgeschlossenes und in Österreich anerkanntes Diplom der Gesundheits- und Krankenpflege

Safety first: Eine Mitarbeit ist nur mit einem gültigen COVID 19 Impfstatus möglich

Interessiert? Dann bewerben Sie sich noch heute!

Ihre Ansprechperson Frau Tanja Glander Pflegedienstleiterin

T +43 (0) 2552 208 11 - 5011

2170 Poysdorf, Laaer Str. 102

Urbanusheim-Bewerbung@hb.at

https://jobs.hb.at/