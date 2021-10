DGKP-Hospiz (d/m/w)

Stephansheim Horn

In Haus der Barmherzigkeit, Stephansheim Horn, betreuen wir insgesamt 143 Bewohner*innen in Hausgemeinschaftsmodellen, neun davon in unserem Hospiz. Hier begleiten wir unsere Bewohner*innen im letzten Lebensabschnitt und unterstützen Angehörige beim Prozess „Abschied nehmen.“

Die bauliche Struktur des Hospizes ist großzügig ausgelegt. Einzelne Räumlichkeiten, wie z.B. der Raum der Stille, sorgen zusätzlich für ein sehr persönliches Ambiente.

Horn Kieselbreitengasse 18

Teilzeit (15-30 Wochenstunden)

ab € 1.716,98 auf Basis Teilzeit (25 Wochenstunden)

Ihre Aufgaben:

Individuelle, kreative und an den Bedürfnissen unserer Bewohner*innen angepasste Tagesgestaltung (jeder Tag ist anders)

Mitbetreuung und Einbindung der Angehörigen

Pflegeplanung und Evaluierung unter Berücksichtigung der Aspekte der angewandten Pflegemodelle

Gemeinsam mit Ihren 4 Kolleg*innen im Tagdienst, arbeiten Sie an einer kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Pflege- und Betreuungsangebote

Sie gehen auf die individuellen Bedürfnisse unserer Bewohner*innen und deren Angehörigen ein (z.B. Übernachtung der Angehörigen im Hospiz) und finden kreative Lösungen

Ihre Benefits:

Eine interessante und bereichernde Tätigkeit, welche durch ein sehr persönliches Arbeitsklima geprägt ist

Die Mitarbeit in einem kooperativen und aufgeschlossenen Team

Monatliche Supervisionen zur Aufarbeitung von belastenden Arbeitssituationen

Die Möglichkeit durch Ideen und Vorschläge unsere Zukunft neu zu gestalten

Individuelle Fort- und Weiterbildung, die wir als lernende Organisation als selbstverständlich ansehen

Ihr Profil:

Sie haben eine abgeschlossene und in Österreich anerkannte Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegeperson

Sie verfügen über hohe soziale Kompetenz, den Willen und das Engagement, sich für unsere Bewohner*innen des Hospizes einzusetzen

Idealerweise verfügen Sie bereits über einen Abschluss des Palliativlehrganges oder bringen die Bereitschaft mit, diesen zu absolvieren

Sie haben die Bereitschaft die COVID19 Impfung – wenn nicht vorhanden - nachzuholen

Interessiert? Dann bewerben Sie sich noch heute!

Ihre Ansprechperson

Frau Marion Wirth, MSc

Pflegedienstleitung

T +43 (0) 2982 2647

6015 Kieselbreitengasse 18'

3580 Horn Stephansheim

Bewerbung@hb.at

www.jobs.hb.at