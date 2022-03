Unsere Pflegeteams suchen in den unterschiedlichsten Bereichen Verstärkung. Sowohl Pflegefachassistent:innen als auch Physiotherapeut:innen sind bei uns richtig.

Die Jobangebote sind vielseitig. Überzeugen Sie sich selbst und bewerben Sie sich jetzt!

Barmherzige Brüder

Pflegen Betreuen Wohnen Kritzendorf

Pflegedirektorin Sabine Sramek, Msc

Hauptstraße 20

3420 Kritzendorf

www.bbkritz.at

ES IST DER MENSCH, DER UNS BEWEGT.

ZEIT FÜR... PFLEGEN BETREUEN WOHNEN KRITZENDORF

Der weltweit tätige Orden der Barmherzigen Brüder betreibt in Österreich Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und ist in Kritzendorf seit mehr als 100 Jahren eine wichtige Institution in der Betreuung von PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN.

Bis zu 240 Bewohner:innen werden auf 5 Ebenen in je 3 Pflege- und einer Wohngruppe betreut. Unsere Ziele sind eine PFLEGERISCHE BETREUUNG auf höchstem Niveau und eine Werthaltung im Sinne der christlichen Gastfreundschaft für die uns anvertrauten Bewohner:innen.

INTERESSANTE UND ABWECHSLUNGSREICHE TÄTIGKEITEN in einem multiprofessionellen Arbeitsumfeld geprägt von hoher Pflegequalität mit spezifischer und strukturierter Einschulung ist uns ein wichtiges Anliegen.

Wir fördern individuelle FORT- UND WEITERBILDUNGSANGEBOTE, sowie innerbetriebliche Fortbildungen. Kostengünstige Dienstwohnungen und kostenlose Parkplätze stehen bei Bedarf gerne zur Verfügung. Auch eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist vorhanden.

Das umfangreiche Angebot der BETRIEBLICHEN GESUNDHEITSFÖRDERUNG gehört ebenso dazu wie die vielen FREIZEIT- und EINKAUFSMÖGLICHKEITEN, KULTURVERANSTALTUNGEN und die herrliche NATUR, die zu einer hohen LEBENSQUALITÄT beitragen.

Wir freuen uns über Ihre BEWERBUNG bestehend aus Motivationsschreiben, Lebenslauf inkl. Foto, Zeugnissen und ggf. Referenzen