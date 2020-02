Es lebe das Leben – durch Ihr Einfühlungsvermögen und Können

Im Haus der Barmherzigkeit betreuen Sie Menschen ganzheitlich. Bei uns steht pflegerische Versorgung mit Zeit, Herz und Einfühlungsvermögen im Vordergrund. Wir sind auf die interdisziplinäre Langzeitbetreuung von hochbetagten und Menschen mit chronischen Erkrankungen spezialisiert. In unserer Pflegeeinrichtung Am Maurer Berg – St. Josef betreuen wir unsere BewohnerInnen nach dem Hausgemeinschaftsmodell. Wir bieten neben der Betreuung auch Kurzzeitpflege an.

Sie wollen uns unterstützen und unser Team verstärken? Dann interessiert Sie diese Aufgabe sicher:

Dipl. Gesundheits- und Krankenpflegeperson



Am Maurer Berg – St. Josef, Haymogasse 110,

1230 Wien, Voll- oder Teilzeit

Was ist Ihre neue Aufgabe?

Sie pflegen und betreuen unsere BewohnerInnen in den Hausgemeinschaften mit stark integrativem Charakter

Sie führen die Pflegeplanung und –evaluierung unter Berücksichtigung der Aspekte der angewandten Pflegemodelle durch

Sie sind zuständig für die Anleitung und fachliche Aufsicht von KollegInnen im Rahmen des Pflegeprozesses

Gemeinsam mit Ihren KollegInnen gestalten und entwickeln Sie die Pflege- und Betreuungsangebote weiter und wirken an einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit

Was bieten wir Ihnen?

Sie werden Teil eines motivierten und qualifizierten Teams mit großer Freude an der individuellen Betreuung und Pflege unserer BewohnerInnen

Sie erhalten die Möglichkeit, sich aktiv an der Gestaltung unserer Teams in einer nach den neuesten Standards errichteten Pflegeeinrichtung einzubringen

Ihre Tätigkeit ist bereichernd und durch ein sehr persönliches Arbeitsklima und einen wertschätzenden Führungsstil geprägt

Wir bieten Ihnen eine Voll- oder Teilzeitbeschäftigung mit flexiblen Dienstzeiten nach Vereinbarung im Turnusdienst sowie 6 Wochen Urlaub

Wir wenden Basale Stimulation, Kinästhetik, Validation, Biografiearbeit, Aromapflege, Bezugspflege uvm. an

Sie erwartet über 100 Jahre Erfahrung gepaart mit modernsten Maßstäben

Wir unterstützen Ihre individuelle Fort- und Weiterbildung, die wir als lernende Organisation als selbstverständlich ansehen

Was zeichnet uns aus?

Wir leben unsere Werte: Engagement, Wertschätzung und gemeinsame Ziele

Wir sind offen und fördern Kreativität und unkonventionelle Lösungen

Wir bieten viel Raum, eigene Fähigkeiten und Kompetenzen zu entfalten

Wir feiern gemeinsam Erfolge und unterstützen einander in schwierigen Situationen

Wir sind ein interdisziplinäres Team und haben Freude an unserer sinnvollen Aufgabe

Was erwarten wir von Ihnen?

Sie haben ein Diplom lt. GuKG (bzw. eine in Österreich anerkannte Ausbildung)

Durch Ihre soziale Kompetenz, Ihren Willen und Ihr Engagement setzen Sie sich für eine individuelle und bedürfnisorientierte Pflege und Betreuung unserer BewohnerInnen ein

Sie verfügen über gute Kenntnisse des Pflegeprozesses sowie der Pflegeplanung und Dokumentation

Sie haben die Flexibilität Sonn- und Feiertagsdienste sowie Nachtdienste zu leisten

Sie bringen idealerweise Erfahrung in der Geriatrie mit

Was ist noch wichtig?

Sie verdienen 2.658,71 € brutto/Monat (Vollzeit). Wir rechnen all Ihre facheinschlägigen Vordienstzeiten für die Einstufung an. Die tatsächliche Entlohnung richtet sich nach Ihren Vordienstzeiten und dem Stundenausmaß.

Interessiert?

Dann bewirb dich bei uns: AmMaurerBerg-Bewerbung@hb.at

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen: Frau Renate Schwarz, Pflegedienstleiterin, +43 (1) 40199 - 8503

Informationen über uns finden Sie unter https://jobs.hb.at – melden Sie sich bei Interesse an Neuigkeiten für unseren Karriere Newsletter an