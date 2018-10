Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit ist führend in der Langzeitbetreuung von geriatrischen PatientInnen und Menschen mit Behinderungen. Ein überdurchschnittlicher Qualitätsstandard ist uns wichtig, um unseren BewohnerInnen/KlientInnen eine möglichst hohe individuelle Lebensqualität zu ermöglichen. Gleichzeitig bieten wir unseren KollegInnen ein wertschätzendes, hoch professionelles und modernes Arbeitsumfeld, in dem die persönlichen Talente in den Arbeitsalltag integriert/eingesetzt werden. Auf die Förderung unserer Werte und Kultur legen wir großen Wert. Als Verstärkung unserer Führungsteams vor Ort in den Pflegeheimen Horn, Poysdorf und Kirchstetten suchen wir ab sofort engagierte Persönlichkeiten in der Funktion als

Heimleitung (m/w) Vollzeit

Ihre neue Aufgabe:

stellt die Leitung der Einrichtung gemeinsam mit der Pflegedienstleitung unter fachlichen, personellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten dar

bietet die Möglichkeit der Gestaltung und Sicherstellung einer guten Organisations und Ablaufstruktur mit dem Ziel einer bestmöglichen BewohnerInnenzufriedenheit

verlangt aktives Werte- und Kulturmanagement zur Förderung einer offenen, konstruktiven und positiven Haltung

braucht Ihre motivierende und partizipative Fähigkeit zur MitarbeiterInnenführung zur Sicherung eines fachlich hochqualifizierten, engagierten Teams gemäß unserem Leitbild

ermöglicht Ihnen gemeinsam mit der Geschäftsführung einen wesentlichen Beitrag zur strategische Weiterentwicklung der Angebote des Standortes zu leisten

bedarf einer engen Zusammenarbeit mit übergreifenden unternehmensinternen Stabstellen (Personalentwicklung, Qualitätsmanagement) zur Erreichung der mit der Geschäftsführung vereinbarten Ziele

braucht Ihre Kommunikationsstärke zur Kontaktpflege zur regionalen Gemeinde, Politik, zu KlientInnenen sowie Vernetzung mit externen KooperationspartnerInnen im Rahmen eines zielführenden Belegungsmanagements

Wir haben für Sie:

eine herausfordernde und anspruchsvolle Aufgabenstellung

einen eigenständigen Tätigkeits- und Wirkungsbereich mit viel Gestaltungs und Entscheidungsspielraum

Raum für Kreativität, Offenheit und unkonventionelle Lösungen

die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu entfalten

einen Arbeitsplatz in einer zukunftsträchtigen Branche

ein motiviertes und qualifiziertes Team mit großer Freude an der individuellen Betreuung und Pflege unserer BewohnerInnen ein gutes Arbeitsklima und gelebte Wertschätzung vielseitige und individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Wir brauchen von Ihnen:

eine Ausbildung in einem kaufmännischen Beruf, idealerweise im Bereich Gesundheit und Soziales (z. B. Gesundheitsmanagement, Krankenhausmanagement, E.D.E Zertifikat …)

Führungserfahrung im Gesundheits- und/oder Pflegebereich – idealerweise auch Erfahrung in der Personalentwicklung

Proaktives, konzeptionelles, ökonomisches sowie verantwortungsbewusstes Denken und Handeln

eine hohe soziale Kompetenz sowie ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Flexibilität

Sensibilität, Engagement und Serviceorientierung im Umgang mit den Interessen und Angelegenheiten der BewohnerInnen sowie deren Angehörigen Interessiert?

Wir freuen uns auf Sie!

Was Sie sonst noch wissen sollten:

Für diese Position ist ein Jahresgehalt von € 63 000,- brutto (Basis Vollzeit) vorgesehen, abhängig von Qualifikation und Erfahrung.

Wie können Sie sich bewerben?

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung bis spätestens 30.11.2018 mit Lebenslauf, Foto, Zeugnissen und Ihren Zielvorstellungen per Mail an: renate.kraus@hb.at