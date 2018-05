Karriere im Hilfswerk Niederösterreich

Als Niederösterreichs größter Anbieter von mobilen Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Soziales bieten wir ein breites Angebot zur Unterstützung in der Pflege von älteren und kranken Menschen sowie in der Betreuung von Familien.

Der Bereich Hilfe und Pflege Daheim hat 55 Außenstellen in ganz NÖ. Hier erweitern wir unser Führungsteam und suchen zur Unterstützung unserer regionalen Pflegedienstleitung für die Region Waldviertel zum ehestmöglichen Eintritt eine engagierte und motivierte

Stellvertretende Regionale Pflegedienstleitung (w/m)

Ihre Aufgaben:

Vertretung der regionalen Pflegedienstleitung bei der fachlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Leitung im regionalen Zuständigkeitsbereich

Unterstützung der regionalen Pflegedienstleitung bei Umsetzung der Planungsziele sowie bei der Führung und Organisation von insgesamt 9 Dienstleistungseinrichtungen

Proaktive Mitgestaltung und Weiterentwicklung unseres Leistungsangebots gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen

Wissenstransfer von Theorie und Praxis

Sicherstellung und Verbesserung der Qualität in der Pflege

Arbeit direkt am Kunden mindestens 15 Wochenstunden

Ihr Profil:

Diplom für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

Mehrjährige Berufserfahrung – vorzugsweise im Bereich der mobilen Pflege oder im geriatrischen Bereich

Abgeschlossene Ausbildung zur Pflegedienstleitung oder Bereitschaft, diese zu absolvieren

Universitäre Zusatzausbildung von Vorteil (z.B. Studium der Pflegewissenschaft, Gesundheitsmanagement oder Advanced Nursing Practice)

Unternehmerisches Denken und betriebswirtschaftliches Wissen

Kommunikationsstärke und Innovationsgeist

Erfahrung in der Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Vorteil

Ausgezeichnete MS Office Kenntnisse

Erfahrung in der EDV-gestützten Pflegeplanung und Dokumentation von Vorteil

Idealerweise sind Sie in einem Bezirk im Waldviertel wohnhaft

Führerschein B

Wir bieten

Vollzeitbeschäftigung im Ausmaß von 38 Wochenstunden

Gem. gesetzlicher Vorgabe ist diese Position lt. KV (Sozialwirtschaft Österreich, Einstufung in Verwendungsgruppe 8 - exkl. allfälliger Zulagen) mit min. EUR 2.459,80 brutto / Monat dotiert. Je nach Qualifikation, Erfahrung und Vordienstzeiten ist eine entsprechende Überzahlung vorgesehen!

Verantwortungsvolle und herausfordernde Tätigkeit mit einem abwechslungsreichen Aufgabenspektrum in einem dynamischen Unternehmen

Kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten

PKW, Laptop und Smartphone zur dienstrechtlichen Nutzung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Hilfswerk Niederösterreich Betriebs GmbH

z.H. Mag. Maria Zednik

jobs@noe.hilfswerk.at, Tel. 02742/249-1094

Für unsere Teams im ganzen Waldviertel suchen wir zusätzlich in Teilzeit oder Vollzeit:

ƒƒ

Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger/innen

Gehalt lt. SWÖ-KV ab 2.258,30 Euro brutto (Basis VZ, plus SEG Zulage)

ƒƒ

Pflegeassistent/innen

Gehalt lt. SWÖ-KV ab 1.961,30 Euro brutto (Basis VZ, plus SEG Zulage)

ƒƒ

Heimhelfer/innen

Gehalt lt. SWÖ-KV ab 1.816,90 Euro brutto (Basis VZ, plus SEG Zulage)

ƒƒ

Physiotherapeutinnen/-therapeuten

Gehalt lt. SWÖ-KV ab 2.459,80 Euro brutto (Basis VZ)

Ihr Profil: Abgeschlossene Ausbildung erforderlich,

Selbstständigkeit & Flexibilität, Führerschein B (eigener PKW von Vorteil)

Nähere Informationen finden Sie unter www.hilfswerk.at/niederoesterreich/jobs