Im Mittelpunkt unseres Tuns stehen die BewohnerInnen und Tagesgäste mit ihren Bedürfnissen und ihrem Anspruch auf eine angemessene hohe persönliche Lebensqualität. Wir sind uns dieser besonderen Verantwortung bewusst und begegnen Ihnen mit Wärme und Herzlichkeit.

Für unser Pflegeheim Mariazellerland suchen wir

Dipl. Gesundheits– und Krankenpfleger (m/w) und Pflegeassistenten (m/w),

die sich mit unserem Motto „Miteinander Mensch bleiben“ identifizieren können.

Mindestentgelt DGKP Vollzeitanstellung € 2.137,80 brutto pro Monat Mindestentgelt Pflegeassistenten Vollzeitanstellung € 1.903,30 brutto pro Monat exkl. Zulagen, Entlohnung angelehnt an das KAGES-Gehaltsschema.

Bewerbung an:

SHV Bruck-Mürzzuschlag

Franz-Gruber-Gasse 7

8600 Bruck an der Mur

oder per E-Mail an:

hr@shvbm.at