BALANCE sucht ab sofort für 25 Wochenstunden eine/n MitarbeiterIn zur Unterstützung für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung. für ein Wohnhaus in Maria Ponsee (Nähe Tulln).

Wir erwarten: eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum PflegeassistentIn, (Diplomierten) FachsozialbetreuerIn BA, AA.

Bezahlung: SWÖ KV-Verwendungsgruppe 6, Anrechnung von Vordienstzeiten bis zu 10 Jahren möglich, Grundgehalt für 25 Wochenstunden brutto € 1.385,39 + Zulagen (SEG: € 94,09 pro Monat; Nd: € 38,63 pro Nd; So/ Fei € 4,45 pro geleisteter Stunde).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Hans Peter Kiefer, 3454 Maria Ponsee 14, hp.kiefer@balance.at

Tel: 0664/8365713