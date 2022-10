Rauf auf die Karriereleiter

„Ich hatte schon als Kind positive Einkaufserlebnisse bei SPAR“, erinnert sich Thomas Freund. Immer wieder sei er in seiner Heimatgemeinde im Bezirk Korneuburg bei Österreichs größtem Lebensmittelhändler mit seiner Mutter einkaufen gewesen. Heute leitet er die EUROSPAR-Filiale in Theresienfeld.

Nach seinem Bachelor-Studium Unternehmensführung–Entrepreneurship in Wien und zweijähriger Berufserfahrung in einem Bildungsinstitut entschied sich Thomas Freund für eine Karriere bei SPAR. „Schon im Zuge meines Studiums hat sich das Interesse für den Handel entwickelt“, erzählt der ambitionierte Marktleiter. Er stieg im Dezember 2019 die einjährige Marktleiter-Ausbildung ein und lernte dabei die unterschiedlichen Vertriebsarten kennen. Ein Jahr später übernahm er schon die Führung einer SPAR-Filiale in Wien. Im Jänner 2022 stieg er gleich den nächsten Schritt die Karriereleiter hinauf und leitet seither EUROSPAR in Theresienfeld. „Ich schätze die Karrieremöglichkeiten bei SPAR. Wenn man beweist, was man kann, hat man hier gute Chancen“, erzählt der 27-Jährige.

Bei SPAR sind auch sehr viele ehemalige Lehrlinge heute Gebietsleiter, Marktleiter oder Abteilungsleiter. Als attraktiver Arbeitgeber bietet der Lebensmittelhändler vielseitige Tätigkeitsbereiche und Einsatzgebiete, Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen – für Lehrlinge, und jene, die auf der Suche nach einer neuen Aufgabe sind.

Lehrlinge willkommen!

SPAR-Geschäftsführer Alois Huber zeigt sich stolz, dass jeder zweite Lehrling im niederösterreichischen Lebensmittelhandel bei SPAR beschäftigt ist. „Das bringt aber auch eine große soziale Verantwortung mit sich. SPAR gibt den Lehrlingen eine gute Ausbildung, Karrierechancen und belohnt fleißige Lehrlinge“, so der Geschäftsführer.

Bereits in der Ausbildungszeit können sich die jüngsten SPAR-Mitarbeiter ihre Lehrlingsentschädigung aufbessern. Gute Leistungen werden mit monatlichen Prämien und einem gratis Führerschein belohnt. Und Huber stellt fest: „Eines ist klar – der Lehrling von heute ist unser Kapital von morgen.“