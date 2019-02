Brucha - der niederösterreichische Familienbetrieb -geführt in dritter Generation - modernisiert und erweitert die Paneel-Produktionsanlagen am Firmenstandort und errichtet ein neues Kundenzentrum mit zusätzlicher Bürofläche für die Montageprojektplanung.

Bei der Errichtung des Bürogebäudes kommen BRUCHA-Paneele in variantenreicher Verarbeitung zum Einsatz. Fassadenpaneele in Weiß/Gold irisierender Oberfläche, sowie das GSP Glass Sandwich Panel in Tiefschwarz. Innenausbau in Sandwichpaneel- Bauweise mit Betriebsraum- und Brandschutztüren aus der eigenen Produktion, montiert vom eigenen erfahrenen Montage-Team.

Um der steigenden Nachfrage in den Exportländern und den hohen Qualitätsstandards im In- und Ausland gerecht werden zu können setzt BRUCHA auf bestens geschulte und motivierte Mitarbeiter.

Zur Verstärkung des Teams werden Mitarbeiter für Konstruktion/Metallbautechnik und technische Projektsachbearbeitung in Michelhausen, sowie Monteure österreichweit aufgenommen.

Brucha Gesellschaft m.b.H.

3451 Michelhausen

Rusterstraße 33

www.brucha.com