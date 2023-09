Hei! Hej! Hallo! Wir sind Stora Enso.

Stora Enso zählt zu den weltweit führenden Anbietern nachhaltiger Lösungen für die Bereiche Verpackung, Biomaterialien, Holzbau und Papier. Bei Stora Enso hast du 23.000 Kolleg*innen in 50 Ländern. Keine Sorge: Hier in Bad St. Leonhard, Brand und Ybbs kennen wir uns trotzdem alle beim Vornamen – weil wir miteinander per Du sind.

Bei uns wachsen die Bäume ... nicht in den Himmel, sondern in deine Zukunft. Holz ist unser wichtigster Rohstoff und unsere Mitarbeiter*innen sind unser größtes Potenzial. Unsere Materialien wachsen nach und unsere Lehrlinge zu wertvollen Mitarbeiter*innen heran.

Deshalb sind wir immer auf der Suche nach motivierten, jungen Menschen und bieten aktuell folgende Lehrstellen an: Holz- & Sägetechniker:in, Elektrotechniker:in, Metalltechniker:in, Bürokauffrau:mann, Technische:r Zeichner:in

Wir freuen uns, dich kennenzulernen.

Als Leiter der Lehrausbildung kümmert sich René Regenfeldner um deine Bewerbung und deine Fragen.

Du erreichst René unter +43 664 829 2074 & lehre@storaenso.com