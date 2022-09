STRABAG-Verkehrswegebau

Wir bauen auf eine verlässliche Infrastruktur

Mobilität ist im Privat- und Berufsleben absolut grundlegend. Für verlässliche Verbindungen und eine beständige Infrastruktur ist STRABAG in Niederösterreich marktführend. Die Baudienstleistungen reichen von Erd-, Asphaltierungs- & Pflasterungsarbeiten bis hin zur Gestaltung von Außenanlagen, Entwässerungs- & Kanalbauarbeiten oder Brücken- & Betonbauarbeiten. STRABAG ist nicht nur für Großaufträge bekannt: Am Standort Rastenfeld befindet sich eine eigene Asphaltmischanlage von der aus auch Asphaltierungen und Pflasterungen von Privatzufahrten durchgeführt werden. Weiters werden auch Gartenmauern, Bodenplatten und Keller für Einfamilienhäuser umgesetzt.

Sie können anpacken und möchten Teil eines starken Teams werden? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: rastenfeld@strabag.com

Foto: Strabag

STRABAG-Kabeltechnik

Vom Glasfaserausbau bis zur Verkabelung von Windkraftanlagen

Die modernste Ausbildung der Baubranche in Österreich

Für 2023 sucht STRABAG zur Unterstützung der Teams wieder fünf Lehrlinge im Bereich Tief- und Betonbau im Waldviertel. Neben der abwechslungsreichen Arbeit auf der Baustelle erwartet die Lehrlinge außerdem mehrere Ausbildungswochen im Jahr an der modernsten Ausbildungsstätte der österreichischen Baubranche: dem STRABAG Camp[us] in Ybbs an der Donau. Dort wird nicht nur sichergestellt, dass die neuen Mitarbeiter:innen bestmöglich im Konzern ankommen, sondern auch ein paar schöne gemeinsame Wochen erleben. Neben dem Training an hochmodernen Baugeräten und Gemeinschaftsprojekten sowie der Persönlichkeitsbildung mit spezialisierten Trainer:innen darf auch der Spaß nach Feierabend nicht zu kurz kommen.

STRABAG-Kabeltechnik

Eine vernetzte Welt, ein funktionierendes öffentliches Verkehrsnetz, nachhaltigeres Leben durch Elektroautos, Ökostromerzeugung und guter Internetempfang – das sind die Anforderungen an unsere Zeit. STRABAG sorgt im Kabelbau jeden Tag dafür, dass unsere Infrastruktur dafür entsprechend gerüstet ist: vom großflächigen Glasfaserausbau, bis hin zur Verkabelung von E-Ladestationen und Windkraftanlagen.

Sie interessieren sich für eine Karriere in der Kabeltechnik und wollen Österreich vernetzen? Wenden Sie sich direkt an: kabeltechnik@strabag.com. Wir freuen uns auch über Bewerbungen von Quereinsteiger:innen und bilden Sie gerne aus.

Foto: Strabag

STRABAG Elektrotechnik

Für eine nachhaltige Zukunft

Alternative Energieressourcen zu nützen, unseren CO2-Fußabdruck zu verkleinern und verantwortungsbewusst mit unserer Umwelt umzugehen, ist für uns ein wichtiger Teil unserer Kompetenz. Wir bauen also auf den Trends unserer Branche auf. Neben dem Bau von großen Energieanlagen, der Vernetzung von Auto- und Eisenbahninfrastruktur sowie Projekte für Telekommunikationsunternehmen, haben wir uns darauf spezialisiert Photovoltaikanlagen zur Nutzung der Sonnenenergie zu planen und zu errichten. Dafür ist es wichtig, dass unsere Teams gut ausgebildet sind und über das nötige Know-how verfügen.

Sie interessieren sich für eine Karriere in der Elektrotechnik und wollen Teil unseres Teams werden? Dann bewerben Sie sich jetzt unter: elektrotechnik@strabag.com.