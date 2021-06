Im Studienjahr 2021/22 stehen wieder 10 akademische Lehrgänge in den Bereichen Unternehmensführung, Betriebswirtschaft, Marketing und Vertrieb, Technik, Design und Digitalisierung bereit. Universitätspartner wie etwa die FHWien der WKW und die New Design University St. Pölten garantieren die wissenschaftliche Qualität der Lehrgänge. Alle Lehrgänge sind so konzipiert, dass sie berufsbegleitend absolviert werden können.

„Die akademischen WIFI-Lehrgänge sind seit Jahren das führende Studienangebot für Fachkräfte ohne Matura. Die Verflechtung des Erfahrungsschatzes mehrjähriger Berufspraxis mit akademischem Wissen macht unser Studienangebot einzigartig“, ist WIFI-Produktmanagerin Ulrike Weber überzeugt.

Management-Ausbildung für Unternehmer/innen und Führungskräfte

Der WIFI-Lehrgang „MSc Angewandtes Unternehmensmanagement“ wird in Kooperation mit der FH Wien der WKW angeboten und macht fit für (zukünftigen) Management- und Führungsaufgaben. Die Ausbildung vermittelt Kenntnisse in den Bereichen Betriebswirtschaft, Unternehmensführung und Marketing. Die Teilnehmer/innen arbeiten an der strategischen Ausrichtung ihres Unternehmens. Dieses Master-Studium ist berufsbegleitend aufgebaut und dauert 2 Jahre. Der Einstieg ist dank Anrechnung von Praxiszeiten auch ohne Matura möglich.

Nächstes INFO-Webniar: 13.9.

"Ich habe nach einer betriebswirtschaftlichen Weiterbildung gesucht, um unseren Familienbetrieb erfolgreich weiterführen zu können. Der Lehrgang ist perfekt auf Führungskräfte und (zukünftige) Unternehmer/innen von KMU zugeschnitten und auch eine ideale Unterstützung, damit unternehmerisches Wachstum gelingt. "

Sebastian Karner, Karner Düngerproduktion GmbH (AKRA)

Sebastian Karner privat

Unternehmen erfolgreich ins digitale Zeitalter führen

Im akademischen Lehrgang „Digitale Unternehmenstransformation“ werden die Teilnehmenden zu Experten für Digitalisierung. Diesen Transformationsprozess zu gestalten verlangt technische, rechtliche, organisatorische und soziale Kompetenz. Der berufsbegleitende Universitätslehrgang, der gemeinsam mit der New Design University St. Pölten und der Fachgruppe UBIT der WKNÖ angeboten wird, vermittelt genau diese Kompetenzen. Die Ausbildung dauert ein Jahr und führt zum Titel „Akademisch geprüfter Digitalisierungsexperte/in“.

Nächstes INFO-Webniar: 8.9.

"Für mich ist Digitalisierung kein IT-Projekt, sondern ein menschliches Thema. Es geht um Veränderung, und hinter Veränderungen stehen immer Menschen. Ich möchte die Digitalisierung für die Menschen im Unternehmen greifbar machen und die Angst davor in Innovationsenergie umwandeln. Ich kann den Lehrgang nur weiterempfehlen."

Horst Hochstöger, Die Beraterfabrik

Horst Hochstöger Helmreich