Der NÖ Begabungskompass unterstützt alle Schüler der 7. Schulstufe (3. Klassen Gymnasien, Hauptschulen, Neue Mittelschulen etc.) kostenlos bei ihrer

beruflichen Orientierung und der Suche nach einem passenden Bildungsweg. Dabei sind vor allem Talente, Begabungen und Interessen des Kindes ausschlaggebend.

In Zusammenarbeit mit dem WIFI Niederösterreich bietet die NÖ Landesakademie den Begabungskompass flächendeckend an Niederösterreichs Schulen an. Dieser besteht aus:

Talente Check. Der Talente Check findet direkt an der Schule statt und umfasst sprachliche, rechnerische, räumliche, kreative, praktische und sozialemotionale Aufgaben.

Potenzialanalyse . Die Potenzialanalyse wird als Schulveranstaltung am nächstgelegenen WIFI-Standort der Schule abgehalten. Sie testet Auffassungsfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Belastbarkeit, Sorgfalt, Genauigkeit, technisches Verständnis, handwerkliches Geschick, Merkfähigkeit, räumliches Vorstellungsvermögen, Logik und praktisches Rechnen. Zusätzlich zu den praktischen Austestungen werden ausführliche Fragebögen zur Erhebung eines Interessensprofils und der Persönlichkeitsstruktur angewendet.

Beratungsgespräch. Die Ergebnisse beider Testverfahren werden von erfahrenen Berufsexperten gemeinsam mit den Eltern und Jugendlichen besprochen. Sonja Zwazl, Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich, appelliert an alle Schüler und Eltern: „Der NÖ Begabungskompass bietet den Jugendlichen ein umfassendes Bild ihrer persönlichen Stärken – von individuellen Interessen bis zu handwerklichen Fähigkeiten.



In Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich können wir den Jugendlichen in unserem Land damit ein wertvolles kostenloses Angebot zur richtigen Berufswahl machen.

Und richtige Berufsentscheidungen bringen uns alle weiter: Die Jugendlichen selbst, unsere Wirtschaft, das gesamte Land Niederösterreich.“

Die Anmeldung für Schulen, die im kommenden Jahr den Begabungskompass nutzen wollen, startet Anfang 2016. Für alle Kinder, die den Test verpasst haben oder verpassen werden, gibt es die Möglichkeit, diesen auch an einer anderen Schule nachzuholen.

