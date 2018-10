Als erfolgreicher Entwicklungslieferant für die internationale Automobil- und Elektronik- industrie mit Sitz in Großsiegharts (Waldviertel) und Niederlassungen in Dačice/CZ und Michigan/USA expandieren wir und haben folgende Stelle zu besetzen:

CAD-Konstrukteur/Entwickler (m/w)

für die Produktentwicklung von Mechatronik-Baugruppen mit abwechslungsreichen Aufgaben von der Konzeption der Teile bis zur fachkundigen Begleitung der Werkzeugumsetzung. Sie entwickeln innovative Baugruppen aus Alu-Druckguss-, Kunststoff-Spritzguss, Metall-Stanztechnik und Kunststoff-/Metall-Verbundtechnik. Vorkenntnisse in Pro/Engineer/Creo oder Catia V5 sind erwünscht.

Spannende Zukunftsprojekte in der E-Mobilität und Elektrifizierung des Antriebsstrangs von Fahrzeugen erwarten Sie. Besuchen Sie unsere Website www.intensa.at und wenn Sie über eine technische Ausbildung sowie Praxis in der Konstruktion mechanischer Teile verfügen, freuen wir uns auf ein persönliches Gespräch.

Je nach Qualifikation bieten wir ein Gehalt laut österreichischem Kollektivvertrag für das Kunststoffverarbeiter-Gewerbe in der entsprechenden Beschäftigungsgruppe, wobei frühere Dienstjahre in der jeweiligen Beschäftigungsgruppe berücksichtigt werden. Bereitschaft zur Überzahlung, je nach Berufserfahrung und Qualifikation.

Rufen Sie uns einfach an oder schicken Sie uns Ihre Unterlagen:

Intensa Technische Dienstleistungen GmbH

z.H. Herrn Ing. Hodulik, TBZ Technologiezentrum, Schlossplatz 2, A-3812 Groß Siegharts, Tel.(02847)4688-201 DW oder per E-mail an office@intensa.at